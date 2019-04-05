Капитан хоккейной «Лады» Константин Майоров продлил контракт с клубом

СЕГОДНЯ 16:00 2019-04-05T16:00:06+03:00

В сезоне 2018/2019 Константин Майоров сыграл за «Ладу» в регулярном чемпионате 51 матч и набрал 36 (14 + 22) очков. Фото: ХК «Лада».

Соглашение рассчитано на один год

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Капитан ХК «Лада» Константин Майоров первым продлил контракт с клубом. Соглашение рассчитано на один год, сообщает пресс-служба тольяттинской команды.

- «Лада» - мой родной клуб, а Тольятти – мой дом. Не хотелось куда-то уезжать, поэтому, посовещавшись с семьей, принял решение продлить контракт на следующий год. Кроме того, считаю, что у нас осталось незаконченное дело по итогам сезона 2018/19 – вместе с «Ладой» хочется завоевать призовые места и поднять над головой Кубок Петрова, - приводит слова Майорова пресс-служба команды.

В сезоне 2018/2019 Константин Майоров сыграл за «Ладу» в регулярном чемпионате 51 матч и набрал 36 (14 + 22) очков. В плей-офф капитан «Лады» провел на льду все четыре игры и забросил одну шайбу.

ИСТОЧНИК KP.RU