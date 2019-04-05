2019-04-05T16:06:18+03:00
Общество

В Самаре на проспекте Кирова в выходные закроют движение трамваев № 8 и 25

Это связано с ремонтом Заводского шоссе
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: администрация СамарыФото: администрация Самары
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В эти выходные, 6 и 7 апреля, в Самаре закроют движение трамваев № 8 и 25 по проспекту Кирова. Это связано с ремонтом Заводского шоссе на участке от улицы XXII Партсъезда до улицы Земеца.

- В ближайшие выходные трамваи № 8 и 25 не будут ходить по проспекту Кирова на участке от улицы Железной Дивизии до БТЭЦ, - сообщили в мэрии Самары.

Трамвай № 8 будет ходить от завода «Металлург» до Юнгородка, а трамвай № 25 — от Барбошиной поляны до Юнгородка. Такая схема движения будет действовать с 7 утра 6 апреля до 10 вечера 7 апреля. На это время запланировано отключение воздушной линии на отрезке от дома № 29 по Заводскому шоссе до пересечения с проспектом Кирова. Это необходимо для установки кронштейнов опор контактной сети трамваев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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