В Сызрани поиски бобров на реке закончились находкой «мусорных плотин»
В Сызрани местные жители обеспокоились тем, что коварные бобры могут подпортить им жизнь этой весной. Дело в том, что эти животные славятся своими запрудами, которые, бывает, перекрывают реки и приводят к подтоплению домов.
- Специальная комиссия проверила реку Крымзу на наличие там бобров, однако найти их так и не удалось. Но свежие «заготовки» грызунов все же были замечены. Вместе с ними проверяющие нашли и другую опасность, которую спровоцировали сами люди, - передает КТВ-Луч.
В ходе рейда на реке было найдено большое количество мусора, который образовал в нескольких местах целые запруды. В ближайшее время Крымзу должны очистить от этих «мусорных плотин».
ИСТОЧНИК KP.RU