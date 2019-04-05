2019-04-05T16:34:28+03:00
Общество

В Сызрани поиски бобров на реке закончились находкой «мусорных плотин»

Местные жители боялись, что деятельные грызуны затопят им дома, но в итоге сами стали виновниками возможного подтопления
Анастасия ФИЛАТОВА
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Горожане сами замусорили реку бутылками и бытовыми отходами / Фото: КТВ-ЛучГорожане сами замусорили реку бутылками и бытовыми отходами / Фото: КТВ-Луч
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В Сызрани местные жители обеспокоились тем, что коварные бобры могут подпортить им жизнь этой весной. Дело в том, что эти животные славятся своими запрудами, которые, бывает, перекрывают реки и приводят к подтоплению домов.

- Специальная комиссия проверила реку Крымзу на наличие там бобров, однако найти их так и не удалось. Но свежие «заготовки» грызунов все же были замечены. Вместе с ними проверяющие нашли и другую опасность, которую спровоцировали сами люди, - передает КТВ-Луч.

В ходе рейда на реке было найдено большое количество мусора, который образовал в нескольких местах целые запруды. В ближайшее время Крымзу должны очистить от этих «мусорных плотин».

ИСТОЧНИК KP.RU

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