Ехал на лыжный курорт: в Самарской области в поезде задержали 17-летнего парня с гашишем

СЕГОДНЯ 18:19 2019-04-05T18:19:02+03:00

Сам молодой человек уверяет – наркотики нашел в Москве

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В Самарской области полицейские задержали в поезде «Москва – Челябинск» 17-летнего подростка с гашишем в кармане. По словам парня, он ехал в Челябинскую область на горнолыжный курорт, а наркотики нашел в Москве и решил оставить для себя, сообщает Сызранское ЛО МВД России на транспорте.

- По результатам проведенного исследования установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством – гашишем массой 0,18 грамма. Решением суда подросток признан виновным в совершении административного правонарушения, - говорится в сообщении.

Суд приговорил молодого человека к штрафу 4 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU