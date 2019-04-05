Ехал на лыжный курорт: в Самарской области в поезде задержали 17-летнего парня с гашишем
Сам молодой человек уверяет – наркотики нашел в Москве
Суд приговорил молодого человека к штрафу 4 000 рублей.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области полицейские задержали в поезде «Москва – Челябинск» 17-летнего подростка с гашишем в кармане. По словам парня, он ехал в Челябинскую область на горнолыжный курорт, а наркотики нашел в Москве и решил оставить для себя, сообщает Сызранское ЛО МВД России на транспорте.
- По результатам проведенного исследования установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством – гашишем массой 0,18 грамма. Решением суда подросток признан виновным в совершении административного правонарушения, - говорится в сообщении.
Суд приговорил молодого человека к штрафу 4 000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU