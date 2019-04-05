Изменилась схема: как будет ходить автобус №76 в Самаре

СЕГОДНЯ 18:41 2019-04-05T18:41:24+03:00

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В Самаре из-за аварии на канализационном коллекторе на улице Утевской (в районе пожарной части на улице Войкова, 1) на время закрыли участок дороги по Утевской от улицы Уральской до Хасановской. Проезд будет закрыт до 4 мая. Из-за этого власти изменили схему движения автобусов №76, сообщает городская мэрия.

- Теперь автобусы маршрута № 76 следуют не по ранее выделенной трассе, а следующим образом: от остановки общественного транспорта «Кряжский ремзавод» - по ул. Утевская, ул. Камышинская, Саратовскому переулку и далее с остановки «Заготзерно» - по своему маршруту. В обратном направлении автобусы едут по этим же улицам, - говорится в сообщении.

Таким образом, автобусы будут пропускать три остановки: «Кряж», «Ильинская церковь», «Улица Войкова». Однако, уверяют власти, это не страшно.

- «Выпадающие» остановки дублируются другими маршрутами: троллейбусным маршрутом № 6, автобусами №№ 66, 26, осуществляющими перевозки по регулируемым тарифам, а также маршрутным такси № 215, - подытожили в администрации Самары.

ИСТОЧНИК KP.RU