2019-04-05T19:14:32+03:00
Общество

В Самаре открылся фестиваль гик-культуры «Игрополис»

Он проходит в ТРК «Гудок» с 5 по 7 апреля
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Посетителей ждут гик-ярмарка, киберспортивные турниры, косплей, а также встреча с известными блогерами и актерамиПосетителей ждут гик-ярмарка, киберспортивные турниры, косплей, а также встреча с известными блогерами и актерамиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В пятницу, 5 апреля, в Самаре открылся фестиваль гик-культуры (комиксы, кино, сериалы, игры, развлечения) «Игрополис». Он будет работать все выходные – 6 и 7 апреля в ТРК «Гудок» на закрытой площадке.

- На «Игрополисе» работают 20 стендов: зоны популярных вселенных, типа «Звездный войн», Гарри Поттера, Marvel или DC, а также стенды с «изюминкой» - магазин комиксов из всеми любимого сериала «Теория большого взрыва», стенд Орды и Альянса от «Blizzard», лаборатория безумного ученого Рика Санчеза из сериала «Рик и Морти», - рассказали организаторы фестиваля.

Посетителей ждут гик-ярмарка, киберспортивные турниры, косплей, а также встреча с известными блогерами и актерами, среди которых Кураж-Бамбей, Chuck Review, SNAILKICK, АКР, Сергей Хоббит и многие другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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