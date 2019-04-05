2019-04-05T20:00:03+03:00
Происшествия

В Самарской области директор архитектурно-планировочного бюро выписывал себе премии и попал из-за этого на скамью подсудимых

Так мужчина выписал себе 218 000 рублей
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Премии мужчина выписывал себе с 2010 по 2012 годПремии мужчина выписывал себе с 2010 по 2012 годФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Богатовском районе Самарской области суд рассмотрит уголовное дело в отношении теперь уже бывшего директора МУП «Архитектурно-планировочное бюро». Мужчину обвиняют в нарушении трудового договора и порядка оплаты труда и премирования руководителей муниципальных унитарных предприятий. Экс-директор выписывал премии сам себе, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

- В результате действий должностного лица МУП «Архитектурно-планировочное бюро Богатовского района Самарской области» причинен ущерб на сумму не менее 218 000 рублей, - говорится в сообщении.

Премии мужчина выписывал себе с 2010 по 2012 год. Ему вменяют хищение чужого имущества, которое ему вверили, с использованием служебного положения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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