В Самарской области директор архитектурно-планировочного бюро выписывал себе премии и попал из-за этого на скамью подсудимых

СЕГОДНЯ 20:00 2019-04-05T20:00:03+03:00

Премии мужчина выписывал себе с 2010 по 2012 год Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Богатовском районе Самарской области суд рассмотрит уголовное дело в отношении теперь уже бывшего директора МУП «Архитектурно-планировочное бюро». Мужчину обвиняют в нарушении трудового договора и порядка оплаты труда и премирования руководителей муниципальных унитарных предприятий. Экс-директор выписывал премии сам себе, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

- В результате действий должностного лица МУП «Архитектурно-планировочное бюро Богатовского района Самарской области» причинен ущерб на сумму не менее 218 000 рублей, - говорится в сообщении.

Премии мужчина выписывал себе с 2010 по 2012 год. Ему вменяют хищение чужого имущества, которое ему вверили, с использованием служебного положения.

ИСТОЧНИК KP.RU