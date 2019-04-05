«Динамо Самара» разгромило «Новую генерацию» в матче чемпионата России по мини-футболу

СЕГОДНЯ 21:37 2019-04-05T21:37:48+03:00

Встреча проходила в Сыктывкаре и завершилась со счетом 6:2 в пользу волжан

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«Динамо Самара» разгромило сыктывкарскую «Новую генерацию» в первой игре 17 тура чемпионата России по мини-футболу. Встреча проходила в Сыктывкаре и завершилась со счетом 6:2 в пользу самарцев. Голами в составе «Динамо» отметились Заболонков, Лялин (дубль), Саносян, Симаков и Волков.

Второй матч тура между этими командами пройдет также в Сыктывкаре в субботу, 6 апреля.

После 17 сыгранных туров «Динамо Самара» расположилось на 6 месте в турнирной таблице мини-футбольной Суперлиги. «Новая генерация» идет на 8-ой строчке.

ИСТОЧНИК KP.RU