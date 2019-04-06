2019-04-06T09:16:05+03:00
Общество

В выходные в Самарской области будет дождливо, но тепло

Температура не опустится ниже нуля градусов даже ночью
Евгения ВАСИНА
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Резиновые сапоги пока убирать раноРезиновые сапоги пока убирать раноФото: "КП" Архив
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6 и 7 апреля в Самарской области будет преобладать облачная погода, местами даже пройдет небольшие и умеренные дожди. При этом температура воздуха постепенно повысится и даже в ночные часы не опустится ниже 0º. Такой прогноз дают синоптики "Приволжского УГМС".

- В эти выходные в Поволжье сохранится влияние малоподвижных фронтальных разделов, - пояснила Елена Чегодаева.

Так в субботу ожидается облачная с прояснениями погода. Утром местами по области возможен слабый туман. Днем ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха при этом будет +5...+10 °C.

Ночью столбик температура опустится до 0...+5 °C, местами также пройдёт небольшие дожди.

Днем 7 апреля воздух прогреется до +6...+11 °C, а ветер сохранит свое направление и скорость.

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Синоптики сообщают, что осадки будут небольшие и не во всех районах

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ИСТОЧНИК KP.RU

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