В выходные в Самарской области будет дождливо, но тепло
6 и 7 апреля в Самарской области будет преобладать облачная погода, местами даже пройдет небольшие и умеренные дожди. При этом температура воздуха постепенно повысится и даже в ночные часы не опустится ниже 0º. Такой прогноз дают синоптики "Приволжского УГМС".
- В эти выходные в Поволжье сохранится влияние малоподвижных фронтальных разделов, - пояснила Елена Чегодаева.
Так в субботу ожидается облачная с прояснениями погода. Утром местами по области возможен слабый туман. Днем ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха при этом будет +5...+10 °C.
Ночью столбик температура опустится до 0...+5 °C, местами также пройдёт небольшие дожди.
Днем 7 апреля воздух прогреется до +6...+11 °C, а ветер сохранит свое направление и скорость.
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ИСТОЧНИК KP.RU