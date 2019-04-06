«Ворошат не по-настоящему!»: самарцев возмутила фотоссесия коммунальщиков с лопатами
Жители улицы Ленинградская пожаловались в редакцию «КП-Самара» на недобросовестную работу коммунальщиков. По мнению жителей, вместо того чтобы ворошить снег, мужчины с лопатами сделали несколько фотографий на фоне сугроба и разошлись. Произошло это в районе дома 72 в субботу, 6 апреля.
- Иду в магазин и вижу странную картину. Стоят мужчины с лопатами в сугробе, а рядом женщина их фотографирует. Вроде как сегодня субботник. Присмотрелась, а это, кажется, сотрудники нашего жэу. Собрались для постановочной фотосъемки, в отчет, наверное, надо. Поковыряли для вида лопатами сугробы, да и разошлись. Интересно, для внутренних дел управляющей компании им это надо или самим перед кем-то отчитываются, - сообщили возмущенные самарцы.
В доказательство своих слов прислали видео. Как уточнила взволнованная самарчанка, сугроб и сейчас на месте.
Самарцев возмутила фотоссесия коммунальщиков с лопатами.
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ИСТОЧНИК KP.RU