В Самаре похоронили Лину Сторожеву. Стало известно, что на козырьке подъезда нашли именно ее

СЕГОДНЯ 11:26 2019-04-06T12:47:50+03:00

Красавицу-блондинку почти полгода искали волонтеры, полицейские и родные. А нашли тело в нескольких метрах от родной квартиры

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В субботу, 6 апреля в Самаре попрощались с Линой Сторожевой, красавицей-блондинкой, чье исчезновение потрясло осенью всю Самару. Об этом сообщили соседи погибшей. Следственный комитет пока не поделился результатами экспертной проверки по факту обнаружения тела женщины на козырьке подъезда. Но очевидно: раз тело отдали родственникам для похорон, значит следователи уверены: погибшая - точно Лина.

- Людей пришло очень много, кажется, было больше ста человек. Мама Лины практически теряла сознание, ее откачивали нашатырем. Сын держался, не плакал. Он достаточно замкнутый и сдержанны, только когда гроб стали грузить в машину, тут мальчик заплакал, - рассказали соседи.

За судьбу девушки переживал весь город. 34-летняя Сторожева исчезла 14 октября прошлого года при загадочных обстоятельствах. Родные до последнего надеялись, что она найдется живой, но к сожалению, 21 марта тело Лины обнаружили на козырьке подъезда по адресу Черемшанская, 160, где она жила с 12-летним сыном и мамой.

Мало кто верил, что девушка все это время была там, многие сомневались и в том, действительно ли погибшая, найденная на козырьке, Лина. Сейчас сомнений не осталось. Накануне на подъезде появилось краткое объявление: «Прощание с Линой состоится в субботу, в 11:00, отпевание в 11:20. Просьба убрать машины от подъезда».

Женщину похоронили на кладбище Рубежное.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/701589" frameborder="0"></iframe> В Самаре похоронили таинственно пропавшую блондинку Лину Сторожеву.

ИСТОЧНИК KP.RU