В Самарской области полиция ищет сызранца, подозреваемого в убийстве

СЕГОДНЯ 11:01 2019-04-06T11:01:18+03:00

Вам что-нибудь известно об этом мужчине? Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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В Самарской области объявили в розыск жителя Сызрани.

- Сотрудники ОП № 34 МУ МВД России «Сызранское» разыскивают Камиля Рашидовича Сайфетдинова 22.01.1971 года рождения, уроженец и житель города Сызрань Самарской области. Его обвиняют в «Убийстве», - сообщили корреспондентам «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В полиции также уточнили, что правоохранители просят всех, кто имеет сведения о разыскиваемом или о его местонахождении сообщить об этом в ближайший отдел полиции или по телефонам 8(8464) 98-46-02; 8(8464) 35-58-50 или 020 (102). Также связаться с ближайшим подразделением полиции можно через мобильное приложение.

ИСТОЧНИК KP.RU