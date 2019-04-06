В Самаре после жалоб соседей снесли незаконный пристрой

СЕГОДНЯ 13:09 2019-04-06T13:09:50+03:00

Соседи переживали, что через незаконный пристрой к ним залезут воры

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Жители дома № 14 по улице Клинической в Самаре пристроили себе балкон. Вот только соседи такой перепланировке не обрадовались. Лидия Зеленева еще в феврале забила тревогу.

- Незаконность пристроя была подтверждена судом, а его не сносят, - обратилась к депутату ГД Александру Хинштейну женщина.

В итоге решение суда исполнили 5 апреля. Пристрой снесли, а с хозяйки и взыскали исполнительский сбор.

Как выяснил депутат, решение суда не исполнялось судебными приставами в силу объективных причин: в связи с отсутствием финансовой возможности оплатить подрядной организации услуги по демонтажу. Однако вскоре нашлась и подрядная организация, и средства.

- Соседка с первого этажа нарушила правила перепланировки и незаконно пристроила к фасаду многоквартирного дома балкон. Конструкция под окнами Лидии Михайловны появилась еще в августе 2017 года. Мы стали переживать за газовую трубу, проходящую между первым и вторым этажами. Появилась и еще одна угроза – через незаконный балкон в мою квартиру могли попасть воры. К тому же снег, накапливавшийся на крыше пристроя, разрушал плиты балконов, расположенных сверху, - рассказала Лидия Зеленева пока пристрой демонтировали.

ИСТОЧНИК KP.RU