"Это не митинг, а прощание": воем сирен в Самаре в последний путь проводили врача Кировской подстанции скорой помощи

СЕГОДНЯ 14:08 2019-04-06T14:53:55+03:00

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Вой сирен машин скорой помощи сегодня встревожил жителей улицы Тополей в Самаре. Десятки медицинских машин кружили у Кировской подстанции. Там медики прощались врачом анестезиологом-реаниматологом Андреем Юрьевичем Фроловы. Врача проводили со всеми почестями. Такова традиция докторов.

В Самаре медики простились с врачом Андреем Юрьевичем Фроловым .

- С прискорбием сообщаем. Скоропостижно скончался врач анестезиолог-реаниматолог Кировской подстанции Андрей Юрьевич Фролов. Приносим соболезнования родным и близким! – такое краткое сообщение в четверг, 4 апреля, появилось в группе ГБУЗ «Самарская скорая медицинская помощь».

За несколько дней под постом появилось множество комментариев от скорбящих коллег.

- Лучший врач реанимации, вечная память, как многому он нас научил коллеги, - так о нем отзываются самарские медики. - Это ужасное потрясение для всех нас... Не верится, что он ушел. Совсем рано ему было покидать этот мир. Врач с большим умом и золотыми руками... Пусть земля будет пухом. Соболезнования родным и близким.

Мужчина умер, не дожив до пенсии, у него остались жена и дети. Врач платил за ипотеку, работал на две ставки, и как говорят коллеги, верил, что спасёт всех и никогда не передавал "скорую".

ИСТОЧНИК KP.RU