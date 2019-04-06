В Сызрани продают старинный особняк в исторической части города за 80 млн рублей

СЕГОДНЯ 14:49 2019-04-06T17:03:50+03:00

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Необычный лот появился на сайте «Авито». В конце марта там разместили объявление о продаже двухэтажного кирпичного дома в историческом центре Сызрани.

- Продаётся старинный особняк в исторической части города на центральной улице, - написал автор объявления и указал цену.

Так за 80 млн рублей каждый, кто сможет себе это позволить, может стать обладателем дома, признанного памятником градостроительства и архитектуры регионального значения. Дом №20 на улице Советская был построен во второй половине XIX века. Еще в 1992 годы здание попало под государственную охрану недвижимых памятников истории и культуры.

Беречь в этом доме предписано почти все: планировочную композицию здания, исторические габариты, первоначальный внешний, включая композиционное построение и декор фасадов, а также элементы первоначального художественного декоративного оформления интерьеров, в том числе произведения монументальной живописи и декоративно-прикладного искусства, и даже строительные и отделочные материалы и конструкции дома.

Купят ли дом?

Правда всего этого в объявление не указано. Там значится просто: Площадь дома - 885.3 м², площадь участка - 7.2 сот, материал стен – кирпич.

Найдется ли желающий приобрести дом с историей, и какая судьба ждет этот исторический объект, покажет время.

ИСТОЧНИК KP.RU