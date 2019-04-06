В Самаре обсудят, что построить за «Вива Лэндом»

СЕГОДНЯ 15:25 2019-04-06T15:25:25+03:00

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За тц «Вива Лэнд» на территории между улицами проспект Кирова, Вольская, Каховская, Свободы в Кировском районе вскоре могут начать строительство многоэтажных жилых домой, школы, детского сада и торгово-офисной зоны. Чтобы узнать, поддержат ли эту идею жители района в Самаре с 9 апреля по 21 мая пройдут публичные слушания.

Проект застройки территории предлагает ООО "ИСК ДомАС". Директор компании отмечает, что проекту уже три года и в 2018 года он уже был поддержан жителями, но из-за бюрократических процедур не был реализован. Теперь мнение жителей спросят повторно.

Экспозицию проекта можно будет увидеть в администрации Кировского района с 9 апреля по 13 мая. Затем, 14 мая участников слушаний пригласят на собрание. Оно пройдет в дк им. Литвинова по адресу пр. Кирова, 145.

ИСТОЧНИК KP.RU