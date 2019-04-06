Мать-кукушка из Жигулевска может попасть в тюрьму

СЕГОДНЯ 16:13 2019-04-06T16:13:44+03:00

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В городе Жигулевск Самарской области 40-летнюю женщину хотят признать очень плохой матерью. К полицейским за помощью обратились родственники женщины. Они уверяли, что она ненадлежащим образом исполняет родительские обязанности по воспитанию и содержанию своих несовершеннолетних детей.

- Женщина проживает в одной из квартир дома по улице Мира со своими детьми. С лета 2017 года она нигде не работала, детям приходилось голодать, были проблемы и со школьными принадлежностями. Женщина не принимала участие в физическом, психическом, духовном и нравственном развитии, жестоко обращалась со своими детьми, причиняла мучения и страдания посредством применения физического и психического насилия, - рассказала в пресс-службе МВД России по Самарской области.

Кроме того, по данным полицейских, жительница Жигулевска злоупотребляла горячительными напитками и ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности.

Сейчас дети проживают с бабушкой, а в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Максимальная санкция этой статьи - лишение свободы на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU