В Самаре пьяный водитель ударил полицейского и попал под суд

СЕГОДНЯ 21:34 2019-04-06T21:35:28+03:00

Мужчину приговорили к году лишения свободы, условно с испытательным сроком

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В Самаре за «применение насилия, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей» судили жителя Приволжского района. Об том сообщает прокуратура района.

- Судом установлено, что житель Приволжского района будучи пьяным применил насилие к полицейскому, который оформлял административный материал по факту управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в ведомстве.

В суде мужчина вину свою не признал. Однако, суд с учетом мнения прокурора признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде года лишения свободы, условно с испытательным сроком.

Пока приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU