В Самаре пьяный водитель ударил полицейского и попал под суд
В Самаре за «применение насилия, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей» судили жителя Приволжского района. Об том сообщает прокуратура района.
- Судом установлено, что житель Приволжского района будучи пьяным применил насилие к полицейскому, который оформлял административный материал по факту управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в ведомстве.
В суде мужчина вину свою не признал. Однако, суд с учетом мнения прокурора признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде года лишения свободы, условно с испытательным сроком.
Пока приговор в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU