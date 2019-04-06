Самарцев встревожили пожарные машины у театра оперы и балета
Множество пожарных машин промчались в субботу, 6 апреля, примерно в 20:23 по центру Самары в направлении площади им. Куйбышева.
Как сообщают очевидцы, машины остановились у главного входа в театр оперы и балета. Взволнованные самарцы сообщили об этом в социальные сети.
В МЧС вызов подтвердили и добавили, что переживать нет оснований.
- Поступил вызов из театра оперы и балета, сообщили о запахе дыма. Автоматически на вызов направили машины по повышенному номеру, так как театр, это объект, в котором может находится много людей. Помещения театра были тщательно обследованы, угрозы нет, - рассказали в ГУ МЧС России по Самарской области.
Эвакуация не потребовалась
ИСТОЧНИК KP.RU