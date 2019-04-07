2019-04-07T07:57:28+03:00
Спорт

Мини-футбольное «Динамо Самара» в упорной борьбе вырвало победу у «Новой генерации»

Второй матч 17 тура чемпионата России завершился со счетом 5:4 в пользу волжан
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Фото: МФК "Динамо Самара"Фото: МФК "Динамо Самара"
Изменить размер текста:

«Динамо Самара» добыло вторую победу в 17 туре чемпионата России по мини-футболу. В субботу, 6 апреля, волжане переиграли в Сыктывкаре «Новую генерацию». Счет в матче – 5:4 в пользу «Динамо». В составе самарцев дублем отметился Чистополов, еще по голу забили Волков, Саносян и Смирнов.

- Хотелось бы поблагодарить ребят за то, что при неблагоприятном развитии событий они не опустили рук. Когда, ведя в счёте два мяча, соперник сравнял, наши футболисты нашли в себе силы и решили исход матча в свою пользу. Мы понимали перед сегодняшней игрой, что соперник после двух ничьих с «Сибиряком» и после вчерашнего поражения будет максимально мотивирован. Так и случилось. Матч получился зрелищным, с обилием голевых моментов и наверняка понравился болельщикам, - приводит слова наставника МФК «Динамо Самара» Максима Горбунова пресс-служба команды.

После 34 сыгранных матчей волжане занимают в турнирной таблице мини-футбольной Суперлиги 6 место.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Комплекс фиксации намерил скорость моего «пирожка» в 129 км/ч: в Сызрани водитель пожаловался на некорректно работающую камеру
Взрыв или метеорит? В Самаре обсуждают вспышку и взрывы в небе 6 апреля
На трассе в Самарской области пешеход дважды попал под колеса
Самарцев встревожили пожарные машины у театра оперы и балета
В Самаре пьяный водитель ударил полицейского и попал под суд
В Самаре рядом с «Амбаром» появился новый микрорайон – Завидово
«Не покупай, приюти!»: В Самаре проходит фестиваль-выставка «Друг человека»
Мать-кукушка из Жигулевска может попасть в тюрьму
В Самаре обсудят, что построить за «Вива Лэндом»
В Сызрани продают старинный особняк в исторической части города за 80 млн рублей
"Это не митинг, а прощание": воем сирен в Самаре в последний путь проводили врача Кировской подстанции скорой помощи
В Самаре после жалоб соседей снесли незаконный пристрой
В Самаре похоронили Лину Сторожеву. Стало известно, что на козырьке подъезда нашли именно ее
В Самарской области полиция ищет сызранца, подозреваемого в убийстве