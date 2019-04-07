Мини-футбольное «Динамо Самара» в упорной борьбе вырвало победу у «Новой генерации»

СЕГОДНЯ 07:57 2019-04-07T07:57:28+03:00

Изменить размер текста: A A

«Динамо Самара» добыло вторую победу в 17 туре чемпионата России по мини-футболу. В субботу, 6 апреля, волжане переиграли в Сыктывкаре «Новую генерацию». Счет в матче – 5:4 в пользу «Динамо». В составе самарцев дублем отметился Чистополов, еще по голу забили Волков, Саносян и Смирнов.

- Хотелось бы поблагодарить ребят за то, что при неблагоприятном развитии событий они не опустили рук. Когда, ведя в счёте два мяча, соперник сравнял, наши футболисты нашли в себе силы и решили исход матча в свою пользу. Мы понимали перед сегодняшней игрой, что соперник после двух ничьих с «Сибиряком» и после вчерашнего поражения будет максимально мотивирован. Так и случилось. Матч получился зрелищным, с обилием голевых моментов и наверняка понравился болельщикам, - приводит слова наставника МФК «Динамо Самара» Максима Горбунова пресс-служба команды.

После 34 сыгранных матчей волжане занимают в турнирной таблице мини-футбольной Суперлиги 6 место.

ИСТОЧНИК KP.RU