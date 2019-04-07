Миодраг Божович: «Судья должен был дать Спаичу желтую карточку за симуляцию, а он поставил пенальти»

СЕГОДНЯ 09:29 2019-04-07T09:29:23+03:00

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Наставник «Крыльев Советов» Миодраг Божович считает, что судья не должен был назначать пенальти в ворота самарцев на последних минутах матча с «Краснодаром». Напомним, встреча завершилась победой «быков» со счетом 1:0.

- Что касается пенальти, судья должен был дать желтую карточку за симуляцию, но он поставил пенальти. Там была большая симуляция, и я не знаю, что сказать. Со «Спартаком» не поставили пенальти, здесь ставят такой, которого не было. Не нужно это «Краснодару», чтобы выигрывать, - приводит слова Божовича пресс-служба «КС».

Прокомментировал главный тренер волжан и итоги матча.

- В первом тайме у нас были моменты. Два хороших для того, чтобы забить, но мы не сделали этого. Игра была равной, как мне показалось. Может, какое-то время «Краснодар» больше контролировал мяч, но очень опасных моментов не было. Только в конце. У нас есть пара игроков травмированных, которые даже без тренировки играли. Были вынужденные замены. Мы не могли сделать третью замену долго, потому что боялись, что, если кто-то получит травму, останемся в таком количестве, как «Краснодар». У нас была игра два дня назад. Думаю, подсели, - подытожил Божович.

ИСТОЧНИК KP.RU