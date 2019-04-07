2019-04-07T10:26:57+03:00
Общество

В Самаре на первый в этом году субботник вышли 20 000 человек

Снег и мусор убирали во всех районах города
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: администрация СамарыФото: администрация Самары
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В Самаре в субботу, 6 апреля, прошел первый в этом году субботник. В нем приняли участие около 20 000 человек и больше 370 единиц техники, сообщает пресс-служба городской мэрии.

- Работы по уборке снега и мусора, очистке фасадов зданий от незаконной рекламы и граффити сегодня проходили во всех районах города. Так, в Ленинском субботник проводили в сквере по адресу Дачная, 2, в Самарской районе - на площади Революции, в Кировском - на бульваре по проспекту Кирова от Вольской до Свободы, в Советском - на территории около детского сада №182 и других учреждений образования, в Железнодорожном - во дворах по адресам Арцыбушевская 3а, Магнитогорская, 5, Киевская, 10 и другим, - говорится в сообщении.

На уборку улиц вышли и сотрудники администраций, отметили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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