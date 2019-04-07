2019-04-07T13:24:03+03:00
Общество

В Сызрани без света останутся девять улиц: список

Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Связано это с проведением плановых работСвязано это с проведением плановых работФото: "КП" Архив
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В Сызрани в понедельник, 8 апреля, сразу девять улиц останутся без электричества. Связано это с проведением плановых работ компании «ССК», сообщает единая дежурно-диспетчерская служба города.

С 9:30 до 15:00 свет отключат в следующих домах:

– ул. Южная, д. 71-87 (нечетные);

– ул. Серноводская, д. 50-108 (четные), 35-69 (нечетные).

С 13:00 до 17:00 без электричества придется посидеть жителям домов на:

– ул. Приволжская;

– ул. 1-я, 2-я, 3-я Приволжская;

– ул. 1-я Луначарского, д. 1-38;

– ул. Стадионная, д. 1-47 (нечетные);

– ул. Павлика Морозова, д. 2-48 (четные).

ИСТОЧНИК KP.RU

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