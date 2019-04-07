В Самарской области полиция разыскивает пропавшего 15 лет назад человека

СЕГОДНЯ 15:11 2019-04-07T15:11:02+03:00

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В Самарской области ищут пропавшего 15 лет назад Андрея Истратова. Мужчина ушел из дома в Сызрани 1 января 2004 года в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся.

- Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто обладает сведениями о разыскиваемом или о его местонахождении, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам 8(8464) 35-58-36, 35-50-00, 33-38-66 или 020 (102 с мобильных федеральных операторов сотовой связи), - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Приметы пропавшего: на вид 40-45 лет, средний рост – 165-170 см, худощавое телосложение, бледное лицо, прямые темные волосы, карие глаза.

ИСТОЧНИК KP.RU