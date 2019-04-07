В Самаре грузовая «Газель» врезалась в лоб трамваю
ДТП произошло на улице Ставропольской
Фото: vk.com/dtp_samФото: Соцсети
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В Самаре днем в воскресенье, 7 апреля, произошло ДТП с участием общественного транспорта. На улице Ставропольской грузовая «Газель» врезалась в трамвай №13. У вагона выбило лобовое стекло и повредило переднюю часть. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды – Самара» рассказали очевидцы.
- Трамвай серьезно пострадал – лобового стекла нет, весь перед поцарапан. Рядом стоит грузовичок, - отметил собеседник.
Информации о пострадавших нет. На время движение трамваев на улице Ставропольской встало.
На месте работали сотрудники ГИБДД. Они и будут разбираться во всех нюансах ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU