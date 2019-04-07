2019-04-07T17:23:31+03:00
Общество

«Зловонная река пересекает весь поселок»: на Мехзаводе в Самаре прорвало канализацию

Местные жители жалуются, что рядом с потоком нечем дышать
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Вот так выглядит Мехзавод 7 апреля. Фото: vk.com/id277534366Вот так выглядит Мехзавод 7 апреля. Фото: vk.com/id277534366
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В Самаре в поселке Мехзавод, что в Красноглинском районе, днем в воскресенье, 7 апреля, произошла коммунальная авария. Там прорвало трубу канализации. Зловонные потоки хлынули по улицам поселка. Об этом в соцсетях сообщают местные жители.

- В поселке Мехзавод прорыв канализации. Зловонная река пересекает весь поселок, - рассказывает житель Мехзавода Владимир П.

- Уже не течет, можно пройти, но вот дышать… Ужас! – рассказывает самарчанка Елена М.

Кроме того, местные жители жалуются, что во многих домах нет воды. В Самарских коммунальных системах сообщили, что на место выехала аварийная бригада, однако место утечки пока не нашли. От районной администрации комментариев пока не последовало.

Люди жалуются, что рядом с таким потоком нечем дышать. Фото: vk.com/id277534366

Люди жалуются, что рядом с таким потоком нечем дышать. Фото: vk.com/id277534366

Жители частного сектора на Мехзаводе пожаловались на огромное озеро из канализационных вод, которое отрезало их от цивилизации.

- Море сточных вод, канализации и всевозможного мусора сегодня образовалось в районе богом забытого частного сектора поселка Мехзавод. Сегодня жители нашей улицы оказались отрезаны от цивилизации, поскольку пройти образовавшийся водоём невозможно, - рассказывает местная жительница Светлана.

Море сточных вод на Мехзаводе в Самаре. МОРЕ НА МЕХЗАВОДЕ Море сточных вод, канализации и всевозможного мусора сегодня образовалось в районе богом забытого частного сектора посёлка Мехзавод. Сегодня жители нашей улицы оказались отрезаны от цивилизации, поскольку пройти образовавшийся водоём невозможно! https://t.co/WEeNxAvS9a

ИСТОЧНИК KP.RU

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