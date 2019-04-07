«Зловонная река пересекает весь поселок»: на Мехзаводе в Самаре прорвало канализацию
В Самаре в поселке Мехзавод, что в Красноглинском районе, днем в воскресенье, 7 апреля, произошла коммунальная авария. Там прорвало трубу канализации. Зловонные потоки хлынули по улицам поселка. Об этом в соцсетях сообщают местные жители.
- В поселке Мехзавод прорыв канализации. Зловонная река пересекает весь поселок, - рассказывает житель Мехзавода Владимир П.
- Уже не течет, можно пройти, но вот дышать… Ужас! – рассказывает самарчанка Елена М.
Кроме того, местные жители жалуются, что во многих домах нет воды. В Самарских коммунальных системах сообщили, что на место выехала аварийная бригада, однако место утечки пока не нашли. От районной администрации комментариев пока не последовало.
Люди жалуются, что рядом с таким потоком нечем дышать. Фото: vk.com/id277534366
Жители частного сектора на Мехзаводе пожаловались на огромное озеро из канализационных вод, которое отрезало их от цивилизации.
- Море сточных вод, канализации и всевозможного мусора сегодня образовалось в районе богом забытого частного сектора поселка Мехзавод. Сегодня жители нашей улицы оказались отрезаны от цивилизации, поскольку пройти образовавшийся водоём невозможно, - рассказывает местная жительница Светлана.
Море сточных вод на Мехзаводе в Самаре. МОРЕ НА МЕХЗАВОДЕ Море сточных вод, канализации и всевозможного мусора сегодня образовалось в районе богом забытого частного сектора посёлка Мехзавод. Сегодня жители нашей улицы оказались отрезаны от цивилизации, поскольку пройти образовавшийся водоём невозможно! https://t.co/WEeNxAvS9a
ИСТОЧНИК KP.RU