Вспышка в небе в Самаре 6 апреля: в МЧС не нашли аварий и происшествий в регионе из-за произошедшего
В ГУ МЧС России по Самарской области провели проверку после сообщений от горожан о вспышке света в небе и глухом звуке в Самаре, которые заметил вечером в субботу, 6 апреля. Происшествий и аварий в городе сотрудники управления не обнаружили.
- В 21:50 6 апреля в ЦУКС ГУ МЧС России по Самарской области поступило сообщение о раздавшемся глухом звуке в Самаре, центральных и южных районах Самарской области. По результатам проверки происшествий и аварийных ситуаций в муниципальных образованиях области не происходило, - говорится в сообщении.
Напомним, странную вспышку и хлопки местные жители связали с пролетевшим над городом метеоритом. Астрономы так же склоняются к этой версии.
Метеорит в Самаре? Вспышка в небе над Самарской областью 6 апреля попала на видео.
ИСТОЧНИК KP.RU