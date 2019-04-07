Вспышка в небе в Самаре 6 апреля: в МЧС не нашли аварий и происшествий в регионе из-за произошедшего

СЕГОДНЯ 18:57 2019-04-07T18:57:01+03:00

Сотрудники ГУ МЧС по Самарской области проверили сообщения о вспышке света и глухом звуке, поступивших от горожан

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В ГУ МЧС России по Самарской области провели проверку после сообщений от горожан о вспышке света в небе и глухом звуке в Самаре, которые заметил вечером в субботу, 6 апреля. Происшествий и аварий в городе сотрудники управления не обнаружили.

- В 21:50 6 апреля в ЦУКС ГУ МЧС России по Самарской области поступило сообщение о раздавшемся глухом звуке в Самаре, центральных и южных районах Самарской области. По результатам проверки происшествий и аварийных ситуаций в муниципальных образованиях области не происходило, - говорится в сообщении.

Напомним, странную вспышку и хлопки местные жители связали с пролетевшим над городом метеоритом. Астрономы так же склоняются к этой версии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/701666" frameborder="0"></iframe> Метеорит в Самаре? Вспышка в небе над Самарской областью 6 апреля попала на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU