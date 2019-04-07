2019-04-07T21:42:29+03:00
Общество

Рыбак из Сызрани вытащил крупную щуку ценой своей крови

Молодой человек пострадал от зубов рыбы
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Рыбак с уловом. Фото: vk.com/id277661189Рыбак с уловом. Фото: vk.com/id277661189
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Рыбак из Сызрани Сергей Варнавин поймал щуку весом около 5 кг. Сделал он это ценой своей крови. Дело в том, что когда молодой человек вытаскивал рыбу, то пострадал от ее зубов.

- На рыбалке, как на войне. Для победы нужно разработать стратегию. Собрать армию верных бойцов, - рассказывает Сергей на своей странице в соцсети. - И выступить против противника. Вчера было жарко как никогда. Из этой битвы я вышел победителем. Каждый получил урон: она от крючков, а я от ее зубов. Это самая настоящая мамка, которая уже в ближайшее время принесёт потомство. Навскидку 4 - 4.5 кг, а может и пятак.

Интернет-пользователи оценили крупный улов сызранского рыбака.

ИСТОЧНИК KP.RU

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