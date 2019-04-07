Рыбак из Сызрани вытащил крупную щуку ценой своей крови
Рыбак из Сызрани Сергей Варнавин поймал щуку весом около 5 кг. Сделал он это ценой своей крови. Дело в том, что когда молодой человек вытаскивал рыбу, то пострадал от ее зубов.
- На рыбалке, как на войне. Для победы нужно разработать стратегию. Собрать армию верных бойцов, - рассказывает Сергей на своей странице в соцсети. - И выступить против противника. Вчера было жарко как никогда. Из этой битвы я вышел победителем. Каждый получил урон: она от крючков, а я от ее зубов. Это самая настоящая мамка, которая уже в ближайшее время принесёт потомство. Навскидку 4 - 4.5 кг, а может и пятак.
Интернет-пользователи оценили крупный улов сызранского рыбака.
ИСТОЧНИК KP.RU