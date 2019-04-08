2019-04-08T08:28:51+03:00
Общество

Апрельский дождь в Самарской области побил рекорд 46-летней давности

Синоптики зафиксировали превышение показателей сразу в 4 населенных пунктах региона
Анастасия ФИЛАТОВА
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Больше всего осадков выпало в СамареБольше всего осадков выпало в СамареФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Погода в апреле 2019 года в Самарской области начала бить свои первые рекорды. В воскресенье, 7 апреля, был зафиксирован абсолютный суточный максимум количества осадков в четырех населенных пунктах региона. Ливень небывалой силы обрушился на Самару, Сызрань, АГЛОС и Большую Глушицу.

- В Самаре 7 апреля максимальное количество осадков составило 23,1 мм, что на 10,1 мм больше, чем в 1978 году. В Большой Глущице выпало 21,7 мм осадков. Последний раз дождь такой силы шел там в 1998 году. Правда, тогда максимум количества осадков составил всего 8,3 мм, - сообщили в Приволжском УГМС.

На третьем месте по количеству осадков оказался АГЛОС. Вчера там выпало 18,3 мм осадков. Предыдущий рекорд в 10,2 мм осадков там был зафиксирован в 2013 году. Самый многолетний рекорд был побит в Сызрани. Там дожди «переплюнули» показатель 1973 года — максимальное количество осадков составило 13,3 мм. А вот 46 лет назад было зафиксировано 10,8 мм осадков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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