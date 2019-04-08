2019-04-08T08:49:15+03:00
Общество

В дома жителей Мехзавода, Крутых Ключей и Новой Самары вернули холодную воду

Специалисты СКС продолжают работать на месте технологического сбоя
Анастасия ФИЛАТОВА
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Холодное водоснабжение восстановили в ночь на 8 апреляХолодное водоснабжение восстановили в ночь на 8 апреляФото: Архив "КП"
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В Красноглинском районе Самары восстановили подачу холодной воды. Специалисты Самарских коммунальных систем завершили подключение домов в поселке Мехзавод и микрорайонах Крутые Ключи и Новая Самара по резервной схеме в ночь на понедельник, 8 апреля.

- Технологический сбой на водопроводных сетях был обнаружен 7 апреля на Московском шоссе в труднодоступном овраге. Ранее там сторонние организации уже повреждали водовод. Ночью удалось сделать технологическое переключение на водовод-дублер, и в 1:10 водоснабжение жителей было восстановлено, - сообщили в пресс-службе СКС, извинившись за доставленные неудобства.

Как отметили представители компании, сегодня днем специалисты продолжат аварийно-восстановительные работы на водоводе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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