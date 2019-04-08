2019-04-08T09:07:19+03:00
Общество

«Удивительный регион на стыке Европы и Азии»: жителей Самарской области приглашают отправиться в Пермский край на теплоходе «Федор Достоевский»

Круиз стоит от 36 900 рублей с человека
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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В пути «Федор Достоевский» будет с 20 до 28 июня 2019 года.В пути «Федор Достоевский» будет с 20 до 28 июня 2019 года.
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Жителей Самарской области приглашают в путешествие до Перми на теплоходе «Федор Достоевский» на 9 дней и 8 ночей. В программе - Казань, Елабуга, Чайковский, Пермь, Сарапул. Нижнекамск. Организует круиз компания «Спутник-Гермес». Стоимость путешествия 36 900 рублей с человека. В пути «Федор Достоевский» будет с 20 до 28 июня 2019 года.

- Пермский край - страна непроходимой тайги на севере и зеленых полей на юге, край богатых природных ресурсов и старинных уральских городов. Приглашаем отправиться с нами в этот удивительный регион, расположенный на стыке Европы и Азии на наших комфортабельных теплоходах, - приглашают в туристической фирме.

В Перми теплоход остановится на 11 часов. За это время всем желающим предложат интересные экскурсии. Например, в Кунгурскую ледяную пещеру с подземными озерами или в Каменный город, который привлекает целителей и шаманов.

Узнать подробности круиза, а также забронировать его (или любой другой круиз) можно на сайте «Спутник-Гермес».

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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