2019-04-08T09:41:01+03:00
Происшествия

В Тольятти полицейские поймали торговца оружием и орденами СССР

В доме и в гараже мужчины правоохранители нашли более 40 предметов, имеющих историческую ценность
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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В Тольятти полицейские задержали 42-летнего местного жителя, который занимался незаконной продажей государственных наград и холодного оружия.

- Подозреваемый был задержан рано утром по месту жительства. В его квартире и гараже, расположенном на улице Маршала Жукова были найдены ножи, 13 различных медалей времен СССР и другие предметы, которые, предположительно, имеют историко-культурную ценность. Всего 48 предметов, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

По данным правоохранителей, мужчина продавал награды и оружие через интернет. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград». Сейчас все изъятые у тольяттинца предметы направлены на экспертизу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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