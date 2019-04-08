В Тольятти полицейские поймали торговца оружием и орденами СССР
В Тольятти полицейские задержали 42-летнего местного жителя, который занимался незаконной продажей государственных наград и холодного оружия.
- Подозреваемый был задержан рано утром по месту жительства. В его квартире и гараже, расположенном на улице Маршала Жукова были найдены ножи, 13 различных медалей времен СССР и другие предметы, которые, предположительно, имеют историко-культурную ценность. Всего 48 предметов, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
По данным правоохранителей, мужчина продавал награды и оружие через интернет. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград». Сейчас все изъятые у тольяттинца предметы направлены на экспертизу.
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ИСТОЧНИК KP.RU