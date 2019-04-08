Две экскурсии в подарок: самарцам предлагают отправиться в круизы по Средиземному морю

СЕГОДНЯ 09:38 2019-04-08T09:38:03+03:00

"Круизный тур - это значит, что все детали вашего отпуска мы взяли на себя и сформировали готовые решения для вашего отпуска", - рассказали в «Инфофлоте»

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Жителей Самары приглашают отправиться в круизы по Средиземному морю на современных лайнерах Costa Cruises. «Инфофлот» предлагает два варианта – классический круиз и новый продукт – круизный тур.

- Круизный тур - это значит, что все детали вашего отпуска мы взяли на себя и сформировали готовые решения для вашего отпуска, - рассказали в «Инфофлоте».

В стоимость включены авиаперелеты Москва – Рим / Милан – Москва, размещение в комфортабельной каюте, питание полный пансион за исключением алкогольных и некоторых безалкогольных напитков, услуги русскоговорящего сопровождающего от «Инфофлота», 3-х дневная экскурсионная программа, размещение в отеле 4 звезды, развлекательная программа для всей семьи, посещение бассейна, джакузи и фитнес-центра, трансферы по программе, портовые сборы.

Организаторы отмечают, что если с 4 по 20 апреля 2019 внести предоплату 30%, то две экскурсии будут в подарок в турах на лайнере Costa Fortuna.

Подробнее узнать о круизах, а также забронировать их можно на сайте «Инфофлота».

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU