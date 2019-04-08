В Самаре временно закрыли движение по участку трассы А-300

СЕГОДНЯ 09:47 2019-04-08T09:47:52+03:00

Проезд закрыт на отрезке от улицы Уральской до улицы Хасановской Фото: Архив "КП"

Ограничения связаны с ремонтом канализационного коллектора на улице Утевской

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В Самаре с 5 апреля на участке с 8 км 600 м по 9 км 150 м трассы А-300 «Самара — Большая Черниговка — граница с Казахстаном» временно закрыли движение транспорта.

- Проезд закрыт на отрезке от улицы Уральской до улицы Хасановской. Ограничения связаны с технологическим отказом канализационного коллектора на улице Утевской, - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

Объехать данный участок можно по другим улицам Самары, а также по федеральной трассе М-5 «Урал» (подъезд к Оренбургу). Автомобилистов просят заранее планировать маршруты своего следования.

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ИСТОЧНИК KP.RU