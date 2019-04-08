В Самаре алиментщика отправили на обязательные работы за долги перед двухлетним сыном

СЕГОДНЯ 10:02 2019-04-08T10:02:35+03:00

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В Самаре местного жителя наказали за игнорирование своего двухлетнего сына. По решению суда мужчина должен был перечислять ребенку деньги на содержание, однако он этого не делал.

- Мужчина накопил перед своим сыном долг в 86 тысяч рублей. О причине уклонения от выплаты алиментов он умолчал. В отношении самарца был составлен административный протокол по статье «Неуплата средств на содержание детей», однако он не признал свою вину, - сообщили в УФССП по Самарской области.

Мужчина отказался ехать в судебный участок для вынесения приговора. В итоге приставы доставили его в суд в принудительном порядке. Мировой судья назначил должнику наказание в виде 50 часов обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU