2019-04-08T10:38:32+03:00
Происшествия

В Новокуйбышевске на заводе масел и присадок произошел пожар

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники МЧС
Анастасия ФИЛАТОВА
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С территории НЗМП виден густой черный столб дымаС территории НЗМП виден густой черный столб дымаФото: Фото очевидцев
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Утром в понедельник, 8 апреля, на территории Новокуйбышевского завода масел и присадок произошел пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 10:27. Возгорание началось в цехе установки (продукт гудрон). Площадь пожара составила 180 квадратных метров. Пожару присвоен повышенный ранг опасности, - уточнили в ведомстве.

В настоящее время пожарные локализовали пожар. Погибших и пострадавших в результате случившегося нет. Причины происшествия сейчас устанавливаются.

- Возгорание, произошедшее на одном из объектов Новокуйбышевского завода масел и присадок, оперативно локализовано. Пострадавших нет. Угроза экологии отсутствует, ведется постоянный мониторинг, - сообщили "Комсомольской правде - Самара" представители НЗМП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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