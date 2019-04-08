В Новокуйбышевске на заводе масел и присадок произошел пожар
Утром в понедельник, 8 апреля, на территории Новокуйбышевского завода масел и присадок произошел пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.
- Вызов на пульт дежурного поступил в 10:27. Возгорание началось в цехе установки (продукт гудрон). Площадь пожара составила 180 квадратных метров. Пожару присвоен повышенный ранг опасности, - уточнили в ведомстве.
В настоящее время пожарные локализовали пожар. Погибших и пострадавших в результате случившегося нет. Причины происшествия сейчас устанавливаются.
- Возгорание, произошедшее на одном из объектов Новокуйбышевского завода масел и присадок, оперативно локализовано. Пострадавших нет. Угроза экологии отсутствует, ведется постоянный мониторинг, - сообщили "Комсомольской правде - Самара" представители НЗМП.
ИСТОЧНИК KP.RU