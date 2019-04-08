В Самаре из-за ремонта на ж/д дороге изменится расписание поездов до Москвы

СЕГОДНЯ 10:44 2019-04-08T10:44:23+03:00

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В Самарской области из-за ремонтных работ на Куйбышевской железной дороге изменится расписание нескольких поездов, большая часть из которых следует в Москву.

- Расписание поездов изменится 27 и 30 мая, а также с 18 июня по 9 августа, - сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.

По новому расписанию поедут поезда: № 65 Тольятти — Москва, № 9 Самара – Москва, № 10 Москва — Самара, № 49 Самара — Москва, № 66 Москва — Тольятти, № 107 Самара — Санкт-Петербург, № 207 Самара — Москва, № 208 Москва — Самара. Пассажиров просят быть внимательнее и уточнять время отправления поезда заранее.

ИСТОЧНИК KP.RU