В Самаре из-за ремонта на ж/д дороге изменится расписание поездов до Москвы
Корректировки начнут действовать в конце мая
Пассажиров просят заранее уточнять время отправления поездовФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:
В Самарской области из-за ремонтных работ на Куйбышевской железной дороге изменится расписание нескольких поездов, большая часть из которых следует в Москву.
- Расписание поездов изменится 27 и 30 мая, а также с 18 июня по 9 августа, - сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.
По новому расписанию поедут поезда: № 65 Тольятти — Москва, № 9 Самара – Москва, № 10 Москва — Самара, № 49 Самара — Москва, № 66 Москва — Тольятти, № 107 Самара — Санкт-Петербург, № 207 Самара — Москва, № 208 Москва — Самара. Пассажиров просят быть внимательнее и уточнять время отправления поезда заранее.
ИСТОЧНИК KP.RU