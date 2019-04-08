2019-04-08T10:51:11+03:00
Общество

Губернатор Самарской области предложил идею, как привлечь бизнес в строительство культурных и спортивных объектов

Ее он озвучил на форуме «Национальные проекты – этап «реализация» в Московской области
ВИТАЛИЙ ДЕНИСОВ
Поделиться:
Форум прошел в субботу 6 апреля.Форум прошел в субботу 6 апреля.
Изменить размер текста:

В субботу, 6 апреля, в Московской области прошел заключительный этап форума «Национальные проекты – этап «реализация». В его работе приняли участие председатель правительства России Дмитрий Медведев, главы регионов, руководители федеральных министерств и ведомств и т.д. Самарскую область представлял Дмитрий Азаров.

На форуме обсуждали вопросы, которые возникают у регионов при работе над нацпроектами, и способы преодоления возникающих барьеров.

Среди нацпроектов заявлены - развитие здравоохранения и повышение продолжительности жизни, устойчивый рост реальных доходов граждан, обеспечение качественным жильем и создание комфортной среды, а также укрепление экономики и повышение производительности труда. Чтобы добиться этих целей регионам выделяют денежную поддержку из федерального бюджета. Самарская область только за 2019 год получила 22 млрд рублей на реализацию нацпроектов.

Глава Самарской области на форуме предложил упростить порядок переноса остатков бюджетных денег на следующий год и дать возможность использовать деньги, которые выделяют на нацпроекты, на строительство социальной инфраструктуры. По словам Дмитрия Азарова, это позволит активнее вовлекать бизнес в строительство спортивных объектов и объектов культуры.

- Речь также шла об использовании сэкономленных в рамках проведения торгов средств по направлениям нацпроектов. Первые торги в регионе прошли эффективно, и у нас уже образуется экономия, - рассказал Азаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
"Лицо в кашу!": в Новокуйбышевске возле многоэтажки обнаружили труп мужчины
«Никто не пострадал»: в Новокуйбышевске успешно потушили пожар на заводе масел и присадок
Военный из Самарской области во время охоты на уток под Пугачевым случайно застрелил приятеля
В Самаре из-за ремонта на ж/д дороге изменится расписание поездов до Москвы
В Новокуйбышевске на заводе масел и присадок произошел пожар
В Самаре алиментщика отправили на обязательные работы за долги перед двухлетним сыном
В Самаре временно закрыли движение по участку трассы А-300
Две экскурсии в подарок: самарцам предлагают отправиться в круизы по Средиземному морю
В Новокуйбышевске пьяный автомойщик решил покататься на чужом Mercedes-Benz и устроил ДТП
В Тольятти полицейские поймали торговца оружием и орденами СССР
«Удивительный регион на стыке Европы и Азии»: жителей Самарской области приглашают отправиться в Пермский край на теплоходе «Федор Достоевский»
В дома жителей Мехзавода, Крутых Ключей и Новой Самары вернули холодную воду
Апрельский дождь в Самарской области побил рекорд 46-летней давности
В Самаре на пересечении улиц Демократической и Арена 2018 просел асфальт
Рыбак из Сызрани вытащил крупную щуку ценой своей крови
В министерстве транспорта рассказали, из-за чего произошел потоп в тоннеле на Московском шоссе
Вспышка в небе в Самаре 6 апреля: в МЧС не нашли аварий и происшествий в регионе из-за странного явления
«Зловонная река пересекает весь поселок»: на Мехзаводе в Самаре прорвало канализацию
В Самаре грузовая «Газель» врезалась в лоб трамваю
«Страшно выносить мусор»: в Самаре пожаловались на крыс около мусорных баков
В Самарской области полиция разыскивает пропавшего 15 лет назад человека