Губернатор Самарской области предложил идею, как привлечь бизнес в строительство культурных и спортивных объектов

СЕГОДНЯ 10:51 2019-04-08T10:51:11+03:00

Ее он озвучил на форуме «Национальные проекты – этап «реализация» в Московской области

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В субботу, 6 апреля, в Московской области прошел заключительный этап форума «Национальные проекты – этап «реализация». В его работе приняли участие председатель правительства России Дмитрий Медведев, главы регионов, руководители федеральных министерств и ведомств и т.д. Самарскую область представлял Дмитрий Азаров.

На форуме обсуждали вопросы, которые возникают у регионов при работе над нацпроектами, и способы преодоления возникающих барьеров.

Среди нацпроектов заявлены - развитие здравоохранения и повышение продолжительности жизни, устойчивый рост реальных доходов граждан, обеспечение качественным жильем и создание комфортной среды, а также укрепление экономики и повышение производительности труда. Чтобы добиться этих целей регионам выделяют денежную поддержку из федерального бюджета. Самарская область только за 2019 год получила 22 млрд рублей на реализацию нацпроектов.

Глава Самарской области на форуме предложил упростить порядок переноса остатков бюджетных денег на следующий год и дать возможность использовать деньги, которые выделяют на нацпроекты, на строительство социальной инфраструктуры. По словам Дмитрия Азарова, это позволит активнее вовлекать бизнес в строительство спортивных объектов и объектов культуры.

- Речь также шла об использовании сэкономленных в рамках проведения торгов средств по направлениям нацпроектов. Первые торги в регионе прошли эффективно, и у нас уже образуется экономия, - рассказал Азаров.

ИСТОЧНИК KP.RU