"Лицо в кашу!": в Новокуйбышевске возле многоэтажки обнаружили труп мужчины

СЕГОДНЯ 11:38 2019-04-08T11:38:43+03:00

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Сегодня утром, 8 апреля, в Новокуйбышевске произошло ЧП. На улице Свердлова скончался местный житель. Его обнаружили возле девятиэтажного дома с травмами, характерными для падения с высоты.

- Что произошло - неизвестно. То ли выпал из окна, то ли сам прыгнул. Может быть, с крыши. Лицо в кашу! От 45 до 50 лет где-то ему. Медики помочь ему не смогли, тело приехали забираться сотрудники ритуальных служб, - сообщил корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Сейчас по факту происшествия проводят проверку правоохранители. Стражи порядка опрашивают возможных свидетелей трагедии. По итогам работу будет принято решение - возбуждать уголовное дело или нет.

ИСТОЧНИК KP.RU