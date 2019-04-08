2019-04-08T11:38:43+03:00
Происшествия

"Лицо в кашу!": в Новокуйбышевске возле многоэтажки обнаружили труп мужчины

По словам очевидцев, погибший разбился при падении с высоты
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
По факту происшествия сейчас проводят проверку правоохранителиПо факту происшествия сейчас проводят проверку правоохранителиФото: из личного архива
Изменить размер текста:

Сегодня утром, 8 апреля, в Новокуйбышевске произошло ЧП. На улице Свердлова скончался местный житель. Его обнаружили возле девятиэтажного дома с травмами, характерными для падения с высоты.

- Что произошло - неизвестно. То ли выпал из окна, то ли сам прыгнул. Может быть, с крыши. Лицо в кашу! От 45 до 50 лет где-то ему. Медики помочь ему не смогли, тело приехали забираться сотрудники ритуальных служб, - сообщил корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Сейчас по факту происшествия проводят проверку правоохранители. Стражи порядка опрашивают возможных свидетелей трагедии. По итогам работу будет принято решение - возбуждать уголовное дело или нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Самарский спортсмен стал победителем всероссийских соревнований по современному пятиборью
В Самаре следователи разбираются в причинах отравления 8-летнего ребенка в санатории
В Самарской области подняли по тревоге более 1,5 тысяч военнослужащих
В Самаре на Карбышева — Дыбенко водитель ВАЗа сбил пятерых пешеходов
В Самаре на пересечении проспекта Кирова и Московского шоссе провалилась тротуарная плитка
В поселке Мехзавод заменят канализационный коллектор 1938 года
«Ребенок впал в кому»: в Самаре врачи борются за жизнь 8-летнего мальчика, получившего пищевое отравление
«Лада» продлила контракты с еще тремя хоккеистами
В Самаре бывшего замглаву Ленинского района, пойманного на взятках, отправили в колонию
В Самаре распустили рабочую группу по созданию наукограда «Гагарин-центр»
«Крылья Советов» предлагают футболку с автографом Егора Голенкова тому, кто придумает для нападающего празднование гола
В Самаре в параде Победы 2019 впервые примут участие бронеавтомобили «Тайфун-К»
В Самаре водитель «Тойоты» вылетел на газон кольца Авроры и Антонова-Овсеенко
Туи вдоль Московского шоссе в Самаре заменят на другие деревья
«Никто не пострадал»: в Новокуйбышевске успешно потушили пожар на заводе масел и присадок