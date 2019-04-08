2019-04-08T12:05:40+03:00
Происшествия

В Самаре водитель «Тойоты» вылетел на газон кольца Авроры и Антонова-Овсеенко

По данным полицейских, мужчина превысил скорость
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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В воскресенье, 7 апреля, около 4:30 на улице Авроры в Самаре произошло серьезное ДТП. Там водитель иномарки вылетел с дороги на газон кольца на пересечении с улицей Антонова-Овсеенко.

- 45-летний водитель автомобиля «Тойота» двигался по улице Авроры со стороны улицы Дыбенко в направлении улицы Антонова-Овсеенко. В пути следования он превысил скорость и столкнулся с бордюрным камнем, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося водитель получил травмы, с которыми его госпитализировали в больницу. По данным сотрудников ГИБДД, на момент аварии мужчина был трезв. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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