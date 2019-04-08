2019-04-08T12:25:04+03:00
Общество

В Самаре в параде Победы 2019 впервые примут участие бронеавтомобили «Тайфун-К»

Эти машины способны защитить экипаж от подрыва мины
Анастасия ФИЛАТОВА
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В Самару уже привезли два новейших бронеавтомобиляВ Самару уже привезли два новейших бронеавтомобиляФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Самаре вовсю готовятся к параду Победы, который пройдет на площади имени В.В. Куйбышева 9 мая. В областную столицу уже начали привозить различные образцы военной техники. Некоторые из них примут участие в самарском параде впервые. К примеру, это новейшие бронеавтомобили соединения специального назначения Центрального военного округа «Тайфун-К».

- Из Тольятти в Самару уже доставили две бронемашины. С 16 апреля они будут задействованы в репетициях парада, которые проходят на аэродроме Кряж, - сообщили в пресс-службе ЦВО.

Бронеавтомобили «Тайфун-К» могут перевозить до 16 человек. Они имеют пулестойкие шины, интегрированную керамическую броню, противоминную защиту, специальное остекление и несколько видеокамер для кругового обзора. Эти машины способны защитить экипаж от подрыва мины мощностью до 8 кг в тротиловом эквиваленте.

Отметим, что помимо «Тайфуна-К» в военном параде в Самаре примут участие ракетные комплексы «Искандер-М», зенитные ракетные комплексы С-300, самоходные гаубицы «Мста-С», танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82А, бронемашины БМП-2М и реактивные системы залпового огня «Град».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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