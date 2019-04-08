В Самаре в параде Победы 2019 впервые примут участие бронеавтомобили «Тайфун-К»

СЕГОДНЯ 12:25 2019-04-08T12:25:04+03:00

В Самару уже привезли два новейших бронеавтомобиля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

В Самаре вовсю готовятся к параду Победы, который пройдет на площади имени В.В. Куйбышева 9 мая. В областную столицу уже начали привозить различные образцы военной техники. Некоторые из них примут участие в самарском параде впервые. К примеру, это новейшие бронеавтомобили соединения специального назначения Центрального военного округа «Тайфун-К».

- Из Тольятти в Самару уже доставили две бронемашины. С 16 апреля они будут задействованы в репетициях парада, которые проходят на аэродроме Кряж, - сообщили в пресс-службе ЦВО.

Бронеавтомобили «Тайфун-К» могут перевозить до 16 человек. Они имеют пулестойкие шины, интегрированную керамическую броню, противоминную защиту, специальное остекление и несколько видеокамер для кругового обзора. Эти машины способны защитить экипаж от подрыва мины мощностью до 8 кг в тротиловом эквиваленте.

Отметим, что помимо «Тайфуна-К» в военном параде в Самаре примут участие ракетные комплексы «Искандер-М», зенитные ракетные комплексы С-300, самоходные гаубицы «Мста-С», танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82А, бронемашины БМП-2М и реактивные системы залпового огня «Град».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Военная техника и участники парада 2019 в Самаре: Увидеть Парад Победы без пригласительного билета

Главное событие Дня Победы в городе – торжественный марш военных расчетов. Именно этого захватывающего зрелища ждут 9 мая многие самарцы. Заранее узнайте, какая военная техника и участники парада 2019 в Самаре пройдут по площади Куйбышева (подробности)

Бессмертный полк 9 мая 2019 года в Самаре: Как стать участником Всероссийской патриотической акции?

Каждый сможет принять участие в Параде Победы, став участником акции Бессмертный полк 9 мая 2019 года в Самаре. Рассказываем, как подготовиться и попасть на всероссийскую акцию памяти (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU