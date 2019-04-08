«Крылья Советов» предлагают футболку с автографом Егора Голенкова тому, кто придумает для нападающего празднование гола

СЕГОДНЯ 12:30 2019-04-08T12:33:10+03:00

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«Крылья Советов» предлагают болельщикам выиграть футболку форварда молодежного состава Егора Голенкова с его автографом. Нужно только придумать оригинальное празднование гола и отправить идею на почту nikitinpyotr@yandex.ru или в комментарии к записи на странице молодежки «Крыльев».

- Уважаемые болельщики! Лучший бомбардир молодежной команды «Крылья Советов» Егор Голенков, на счету которого в текущем сезоне уже 12 забитых мячей, празднует свои голы различными способами - например, повторяя жесты известных игроков. После гола в ворота молодежного состава «Краснодара» он отпраздновал свой мяч в стиле форварда «Милана» Кшиштофа Пёнтека. Предлагаем вам придумать оригинальное празднование гола и выиграть футболку от Егора Голенкова, - рассказали в пресс-службе «КС».

Победителя выберет сам Егор Голенков. Форвард отпразднует забитый гол так, как ему предложил победитель.

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ИСТОЧНИК KP.RU