2019-04-08T12:53:24+03:00
Общество

В Самаре распустили рабочую группу по созданию наукограда «Гагарин-центр»

А ранее была заморожена проектировка объекта
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Архитектурного бюро LogicФото: Архитектурного бюро Logic
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Планам по строительству наукограда «Гагарин-центр» возле стадиона «Самара Арена», видимо, не суждено сбыться. Первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Александр Нефедов подписал распоряжение о роспуске рабочей группы по созданию технополиса.

- Документ вступил в силу со дня его опубликования — 5 апреля, - сообщили в правительстве региона.

Напомним, впервые о создании «Гагарин-центра» заявил бывший губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Спроектировать наукоград должны были в 2017 году. В проект входило строительство 6-этажного института биотехнических и биомедицинских систем, 6-этажного института микро- и наноэлектроники, волоконной оптики и фотоники, лазерного центра и межвузовского кампуса. Для разработки проекта даже нашли подрядчика, но через некоторое время договор с ним был расторгнут. В итоге проект оказался заморожен.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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