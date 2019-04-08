В Самаре бывшего замглаву Ленинского района, пойманного на взятках, отправили в колонию

СЕГОДНЯ 13:31 2019-04-08T13:31:50+03:00

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В Самаре суд вынес приговор бывшему заместителю главы Ленинского района по финансово-экономическим вопросам Сергею Заваде, который обвинялся в коррупционных преступлениях.

- Сергей Завада был признан виновным в получении взятки и в покушении на мошенничество. Ему назначили наказание в виде 7 лет 2 месяцев лишения свободы. Отбывать он его будет в колонии строгого режима. Также Сергею Заваде на 5 лет запретили занимать должности на государственной и муниципальной службе, - сообщили в суде.

Напомним, что Сергея Заваду задержали 5 февраля 2018 года при получении взятки в 50 тысяч рублей. Как выяснили следователи, это была лишь часть незаконного вознаграждения. За эти деньги чиновник обещал закрыть глаза на выявленные нарушения при использовании взяткодателем спортивной площадки у одного из домов на улице Клинической.

ИСТОЧНИК KP.RU