В Самаре бывшего замглаву Ленинского района, пойманного на взятках, отправили в колонию
В Самаре суд вынес приговор бывшему заместителю главы Ленинского района по финансово-экономическим вопросам Сергею Заваде, который обвинялся в коррупционных преступлениях.
- Сергей Завада был признан виновным в получении взятки и в покушении на мошенничество. Ему назначили наказание в виде 7 лет 2 месяцев лишения свободы. Отбывать он его будет в колонии строгого режима. Также Сергею Заваде на 5 лет запретили занимать должности на государственной и муниципальной службе, - сообщили в суде.
Напомним, что Сергея Заваду задержали 5 февраля 2018 года при получении взятки в 50 тысяч рублей. Как выяснили следователи, это была лишь часть незаконного вознаграждения. За эти деньги чиновник обещал закрыть глаза на выявленные нарушения при использовании взяткодателем спортивной площадки у одного из домов на улице Клинической.
ИСТОЧНИК KP.RU