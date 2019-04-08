«Лада» продлила контракты с еще тремя хоккеистами

СЕГОДНЯ 13:43 2019-04-08T13:44:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В ХК «Лада» продлили контракты с еще тремя игроками – Даниилом Семеновым, Максимом Кутявиным и Артурсом Озолиньшем. Ранее клуб договорился о продлении сотрудничества с капитаном Константином Майоровым.

- Хоккейный клуб «Лада» заключил новый контракт с Артурсом Озолиньшем. Срок договора - один год. Также контракты продлены с защитником Данилом Семеновым и нападающим Максимом Кутявиным. Оба хоккеиста подписали соглашения на два года, - рассказали в пресс-службе «Лады».

Семенов и Кутявин перешли в тольяттинскую команду в январе этого года из ЦСК ВВС.

- В сезоне 2018/19 Семенов забросил 1 шайбу в 11 матчах регулярного чемпионата за «Ладу», в 3 матчах плей-офф Данил набранными очками не отметился. Кутявин в 13 матчах регулярного чемпионата сезона 2018/19 за тольяттинскую команду набрал 3 (2+1) очка, в 4 матчах плей-офф Максим очков не набрал, - говорится в сообщении.

Артурс Озолиньш в этом сезоне в регулярном чемпионате сыграл за «Ладу» в 43 матчах и набрал 33 (9 + 24) очка. В плей-офф на счету латыша 4 игры и 2 голевые передачи.

ИСТОЧНИК KP.RU