В поселке Мехзавод заменят канализационный коллектор 1938 года
Сотрудники Самарских коммунальных систем приступили к ремонту канализационного коллектора диаметром 600 мм в 15 квартале поселка Мехзавод. Этот коллектор является одним из самых старых в областной столице. Его уложили еще в 1938 году.
- Около 360 метров труб были заменены в 2018 году. В этом году планируется заменить 80-метровый участок. Сейчас на месте ведутся подготовительные и земляные работы, - сообщили в «РКС-Самара».
Как отметили представители компании, укладка новых труб стартует уже в середине этой недели. Работы продлятся в течение месяца.
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ИСТОЧНИК KP.RU