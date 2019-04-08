В поселке Мехзавод заменят канализационный коллектор 1938 года

СЕГОДНЯ 14:26 2019-04-08T15:56:09+03:00

Сотрудники РКС-Самара заменят в этом году около 80 метров труб Фото: Артем КИЛЬКИН

Ремонтные работы продлятся около одного месяца

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Сотрудники Самарских коммунальных систем приступили к ремонту канализационного коллектора диаметром 600 мм в 15 квартале поселка Мехзавод. Этот коллектор является одним из самых старых в областной столице. Его уложили еще в 1938 году.

- Около 360 метров труб были заменены в 2018 году. В этом году планируется заменить 80-метровый участок. Сейчас на месте ведутся подготовительные и земляные работы, - сообщили в «РКС-Самара».

Как отметили представители компании, укладка новых труб стартует уже в середине этой недели. Работы продлятся в течение месяца.

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ИСТОЧНИК KP.RU