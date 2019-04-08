2019-04-08T14:47:25+03:00
Общество

В Самаре на пересечении проспекта Кирова и Московского шоссе провалилась тротуарная плитка

Как выяснилось, виной этому работы некой сторонней организации
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Провал обнаружился в пешеходной зоне в районе остановки на проспекте КироваПровал обнаружился в пешеходной зоне в районе остановки на проспекте КироваФото: Twitter.com
Изменить размер текста:

В Самаре на пересечении проспекта Кирова и Московского шоссе начала уходить под землю тротуарная плитка. Провал горожане заметили в воскресенье, 7 апреля.

- В 50 метрах от тоннеля на пересечении Московского шоссе и Кирова проваливается плитка. Почему такое происходит, только недавно же ее уложили? - написали самарцы в Твиттере.

Ситуацию прокомментировали в компании «СамараТрансСтрой», которая занималась реконструкцией Московского шоссе. Представители подрядчика заявили, что этой зимой некая сторонняя организация проводила там вскрытие. Они попросили ГКП «Агентство по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области» поучаствовать в решении этой проблемы, в частности, помочь привлечь виновника провала к его устранению.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Самарский спортсмен стал победителем всероссийских соревнований по современному пятиборью
В Самаре следователи разбираются в причинах отравления 8-летнего ребенка в санатории
В Самарской области подняли по тревоге более 1,5 тысяч военнослужащих
В Самаре на Карбышева — Дыбенко водитель ВАЗа сбил пятерых пешеходов
В поселке Мехзавод заменят канализационный коллектор 1938 года
«Ребенок впал в кому»: в Самаре врачи борются за жизнь 8-летнего мальчика, получившего пищевое отравление
«Лада» продлила контракты с еще тремя хоккеистами
В Самаре бывшего замглаву Ленинского района, пойманного на взятках, отправили в колонию
В Самаре распустили рабочую группу по созданию наукограда «Гагарин-центр»
«Крылья Советов» предлагают футболку с автографом Егора Голенкова тому, кто придумает для нападающего празднование гола
В Самаре в параде Победы 2019 впервые примут участие бронеавтомобили «Тайфун-К»
В Самаре водитель «Тойоты» вылетел на газон кольца Авроры и Антонова-Овсеенко
Туи вдоль Московского шоссе в Самаре заменят на другие деревья
"Лицо в кашу!": в Новокуйбышевске возле многоэтажки обнаружили труп мужчины
«Никто не пострадал»: в Новокуйбышевске успешно потушили пожар на заводе масел и присадок