В Самаре на пересечении проспекта Кирова и Московского шоссе провалилась тротуарная плитка

СЕГОДНЯ 14:47 2019-04-08T14:47:25+03:00

Провал обнаружился в пешеходной зоне в районе остановки на проспекте Кирова Фото: Twitter.com

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В Самаре на пересечении проспекта Кирова и Московского шоссе начала уходить под землю тротуарная плитка. Провал горожане заметили в воскресенье, 7 апреля.

- В 50 метрах от тоннеля на пересечении Московского шоссе и Кирова проваливается плитка. Почему такое происходит, только недавно же ее уложили? - написали самарцы в Твиттере.

Ситуацию прокомментировали в компании «СамараТрансСтрой», которая занималась реконструкцией Московского шоссе. Представители подрядчика заявили, что этой зимой некая сторонняя организация проводила там вскрытие. Они попросили ГКП «Агентство по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области» поучаствовать в решении этой проблемы, в частности, помочь привлечь виновника провала к его устранению.

ИСТОЧНИК KP.RU