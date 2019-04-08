В Самаре на Карбышева — Дыбенко водитель ВАЗа сбил пятерых пешеходов
Автомобилист по неустановленной пока причине выехал на тротуар
Среди пострадавших одна женщина и четверо мужчинФото: Архив "КП"
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Днем в понедельник, 8 апреля, в Самаре на пересечении улиц Дыбенко и Карбышева произошло серьезное ДТП. Там водитель отечественной легковушки сбил пятерых пешеходов. Об этом очевидцы сообщили в группе «ДТП 163 Самара».
- Водитель автомобиля ВАЗ-2114 выехал на тротуар и сбил людей. Пострадали женщина и четверо мужчин. У них различные травмы и ушибы, - рассказали свидетели случившегося.
Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции. Они выясняют все обстоятельства и детали произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU