Самарский спортсмен стал победителем всероссийских соревнований по современному пятиборью

СЕГОДНЯ 15:49 2019-04-08T15:49:59+03:00

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В Москве прошли всероссийские соревнования по современному пятиборью «Турнир сильнейших». Самарскую область на них представлял Илья Фролов. Он завоевал там первое место.

- Самарский спортсмен одержал уверенную победу на всероссийских соревнованиях. Лучший среди сильнейших! - поделились представители министерства спорта Самарской области.

В личном первенстве Илья Фролов набрал 1472,2 балла. Второе место занял челябинский спортсмен Георгий Тарасов. Его результат 1447,3 балла. Замыкает тройку лидеров атлет из Нижегородской области Сергей Баранов. Он набрал 1436 очков.

ИСТОЧНИК KP.RU