Рыбака из Сызрани, который отпустил пойманную щуку, позвали в инспекторы рыбоохраны
Поступок рыбака из Сызрани Сергея Варнавина, который поймал, а затем отпустил щуку, вдохновил сотрудников Средневолжского территориального управления Росрыболовства. Они даже позвали его рыбинспекторы.
- Мы благодарим Сергея Варнавина за ответственное отношение к природе! Он стал примером настоящего волжанина и послужил образцом для поведения всех рыбаков-любителей. Приглашаем Сергея вступить в ряды внештатных инспекторов рыбоохраны по Самарской области, - заявили представители Росрыболовства.
Напомним, рыбак из Сызрани выловил из реки щуку весом около 5 кг в субботу, 6 апреля. Пока он вытаскивал рыбину, она успела его покусать за пальцы. Когда вожделенный трофей оказался в руках Сергея Варнавина, он заметил, что щука — самая настоящая мамка, которая уже скоро должна принести потомство. Поэтому он решил отпустить рыбину обратно в ее среду обитания.
ИСТОЧНИК KP.RU