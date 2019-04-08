Рыбака из Сызрани, который отпустил пойманную щуку, позвали в инспекторы рыбоохраны

СЕГОДНЯ 16:19 2019-04-08T16:19:53+03:00

Молодой человек сделал пару фото со своим уловом, а потом отпустил обратно в воду Фото: vk.com

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Поступок рыбака из Сызрани Сергея Варнавина, который поймал, а затем отпустил щуку, вдохновил сотрудников Средневолжского территориального управления Росрыболовства. Они даже позвали его рыбинспекторы.

- Мы благодарим Сергея Варнавина за ответственное отношение к природе! Он стал примером настоящего волжанина и послужил образцом для поведения всех рыбаков-любителей. Приглашаем Сергея вступить в ряды внештатных инспекторов рыбоохраны по Самарской области, - заявили представители Росрыболовства.

Напомним, рыбак из Сызрани выловил из реки щуку весом около 5 кг в субботу, 6 апреля. Пока он вытаскивал рыбину, она успела его покусать за пальцы. Когда вожделенный трофей оказался в руках Сергея Варнавина, он заметил, что щука — самая настоящая мамка, которая уже скоро должна принести потомство. Поэтому он решил отпустить рыбину обратно в ее среду обитания.

ИСТОЧНИК KP.RU